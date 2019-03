Haga inn på tremilslaget i VM

sport

Det vart klart då Skiforbundet fredag presenterte den norske kvartetten til den siste langrennsøvinga for kvinner i meisterskapet. Det norske laget består av Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Haga.

Haga vart dobbelt olympisk meister i Pyeongchang i fjor, men har slite med å følgje opp denne sesongen. Sjetteplassen på 10-kilometeren i fri teknikk under minitouren på Lillehammer før jul er beste resultat i verdscupen.

Så langt har ho vore VM-reserve i Seefeld.

– Så langt har eg køyrt litt alternativ opplading. Det gjekk tungt i NM, så eg drog til Gran Canaria på ferie ei veke. Så har eg bygd meg opp derfrå. Kroppen har svart litt betre etter kvart, seier Haga.

På nest siste dag i meisterskapet kjem sjansen landslagsløparen har venta på. Tremil i fri teknikk er ein distanse som skal passe 28-åringen bra.

– Eg er usikker på korleis eg ligg an i forhold til dei andre i feltet, og det er vanskeleg å ha eit resultatmål, men eg hadde ikkje sagt meg klar for dette om eg ikkje trudde eg kunne hamne ganske høgt oppe. Eg er klar for eit sliteløp, seier ho.

Landslagstrenar Ole Morten Iversen har forventningar til avslutningsdistansen.

– Eg ønsker og trur at vi skal vere med å prege løpet frå start til mål, og at fleire norske skal vere med å kjempe om pallplassar, seier han.

Uttaket betyr at Kari Øyre Slind blir verande reserve under meisterskapet i Seefeld. Ho reiser heim utan å ha sloppe til.

Therese Johaug kan ta det tredje individuelle VM-gullet sitt i Seefeld laurdag. Tidlegare i meisterskapet vann ho både 15 kilometer skiathlon og 10-kilometeren i klassisk stil.

Torsdag vart det norsk sølv på stafetten.

(©NPK)