Nystad seier opp jobben som Austerrikes trenar

Det fortel nordmannen til VG fredag.

Austerrikarane Dominik Baldauf og Max Hauke er to av dei fem langrennsløparane som er dopingtatt, og dette skal vere årsaka til at Nystad gir seg i jobben som trenar for det austerrikske skiforbundet.

– No har eg sett bevisa for dopinga. Det betyr at eg er ferdig med langrennsidretten i Austerrike. Når VM er over på søndag, drar eg heim til Ramsau, seier Nystad til avisa.

– Når det er folk som tullar med sånne ting, har eg ikkje noko ønske om å jobbe med det austerrikske skiforbundet meir, seier han vidare.

