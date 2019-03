Røthe synest synd på Nystad etter dopingskandalen

sport

– Eg prøvde så godt eg kunne å ha fokus på det eg ville gjere i dag. Det viser at dopingarbeidet fungerer, seier Røthe om korleis han reagerte på dopingsaka.

Fredag sa nordmannen Trond Nystad opp jobben som koordinator for dei austerrikske langrennsløparane. Han har tidlegare trena Røthe.

– Eg synest utruleg synd på Trond. Eg har snakka med han her no. Han er ein prega kar. Det har eg full forståing for.

To austerrikarar er sentrale i dopingsaka. Max Hauke er mannen som vart avbilda under politirazziaen. Han sat då og fekk tilført blod.

Røthe er ein av favorittane på femmila søndag. Det kan gå mot blytunge forhold, og det er ikkje noko minus for lettvektaren frå Voss.

– Eg er glad eg ikkje går med eit vektvest på 20 kilo då, seier Røthe med tilvising til at fleire av konkurrentane hans er langt tyngre enn han.

