Ruud kan få direkteplass i Grand Slam-turnering

– Aller først må han jo klare det, men det betyr mykje å komme inn i hovudturneringa i Grand Slam-turneringar. Det er jo der Roger Federer, Rafael Nadal og dei store gutane er, så det er jo eit mål, seier faren, Christian Ruud, til NTB.

Casper ligg i augneblinken på 108.-plass på verdsrankinga, men etter den knallsterke sigeren torsdag over toppseeda João Sousa i São Paulo vil han på neste ranking endeleg bryte seg inn blant dei 100 beste. Ei slik plassering vil gi han direkteplass i Roland-Garros i mai og juni.

Tidlegare har Snarøya-guten måtte spele kvalifisering for å komme inn i dei verkeleg store turneringane.

– I tillegg er det jo der, i dei store turneringane, at poenga er. Det må vere ei herleg kjensle å komme rett inn, for du kan spele bra i kvalifiseringa og så tape, seier Christian Ruud.

Casper Ruud har ikkje veldig mange poeng på rankinga fram til poengfristen for Roland-Garros i midten av april, og det gjer det sannsynleg at han slepp kvalifisering i Paris.

Christian Ruud føler sonen kan matche bra opp med spelarar som er ranka frå 30 til 100. Det viste han seinast i oppgjeret på torsdag mot Sousa, som er rangert som nummer 38 i verda. Men han har framleis eit lite stykke opp til dei aller beste.

– Han er ikkje heilt god nok til å slå topp 20 og topp 10 enno, men han er ung og har masse å trene på for å bli betre. Han må ta små steg av gongen, for han held ganske høgt nivå no. Han må jobbe heile tida for å ta nye steg, avsluttar pappa Ruud.

Fredag kveld spelar Casper Ruud kvartfinale i São Paulo mot bolivianske Hugo Dellien. Om han vinn, blir det semifinale mot 4.-seeda Leonardo Mayer frå Argentina eller chilenske Christian Garin.

Førre veke tapte Ruud kvartfinalen i den store turneringa i Rio de Janeiro mot serbiske Laslo Djere, som deretter vann heile turneringa. Djere heng med til kvartfinale også i Brasil Open denne veka, men er på motsett side av oppsettet til Ruud.

