Acosta blir verande i Brann

Det opplyser Brann på nettsidene sine. Spekulasjonane om Acostas framtid har gått ei stund, men etter signeringa måndag er costaricanaren letta over at partane vart samde.

– No er eg berre veldig, veldig glad. Brann signaliserte at dei verkeleg ønskte å ha meg med vidare. Det gav meg ei god kjensle, seier 32-åringen.

Acosta har vore i Brann sidan han vart henta frå Start før 2015-sesongen. Han står med 115 kampar for bergensklubben.

– Så lenge eg er fysisk og mentalt i form, kan eg halde på i mange år til. 32 år er ein fin alder, med ei erfaring som er nyttig på banen, meiner den sterke midtstopparen.

Branns sportssjef Rune Soltvedt er fornøgd med at klubben har sikra seg Acosta med vidare.

– Samtalane med Bismar har fortalt oss at han verkeleg ønsker å bli i Brann. Det lét seg løyse, og eg er overtydd om at han kjem til å vere ein viktig spelar for oss i tida som kjem, seier Soltvedt.

