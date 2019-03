Ny austerriksk syklist innrømmer doping

sport

Fem langrennsutøvarar og ein sykkelproff er allereie ein del av etterforskinga i samband med etterforskinga av den tyske idrettslegen Mark Schmidt.

Måndag skriv den austerrikske avisa Kronen Zeitung at proffsyklist Georg Preidl kan føyast på lista. Til avisa seier han at «han ikkje lenger kan leve med løyndommen» og at han no har meldt seg sjølv for politiet.

– Dei siste dagane har vore eit mareritt. Eg veit ikkje om det ville vorte oppdaga, eg veit heller ikkje om denne dopinglegen hadde skjult alt, seier Preidler, som hevdar at han først «nyleg» starta med doping.

Han insisterer òg på at han var rein då han tidlegare gjorde det godt. Preidler har deltatt i Tour de France to gonger og fire gonger i Giro d’ Italia. I 2017 køyrde han i sistnemnde ritt som lagkamerat med norske Sindre Skjøstad Lunke i Team Sunweb.

I august i fjor vann Preidler ein etappe i Polen rundt.

Skreiv av avsløringar

Den tyske legen Mark Schmidt er utpeika som hovudmannen bak dopingnettverket som vart avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha tatt vare på opp mot 50 blodposar i fleire spesialfrysere i ein eigen garasje i nærleiken av heimen sin i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skuldig.

Schmidts forsvarar seier at legen samarbeider fullt ut med etterforskarar. Kronen Zeitung har tidlegare skrive at det kan komme eit «skred» av dopingavsløringar dersom Schmidt verkeleg legg alle kort på bordet. Han skal i årevis ha hjelpt ei stor mengd idrettsfolk å dope seg.

Søndag vart det kjent at òg den austerrikske proffsyklisten Stefan Denifl (31) har innrømt doping. Syklisten vart arrestert fredag, men vart sett fri etter å ha innrømt bloddopinga.

Denifl var lagkamerat med Thor Hushovd i 2010. Han har òg vore lagkamerat med Vegard Stake Laengen, Sondre Holst Enger og Gabriel Rasch. Denifl vann den 17. etappen av Vuelta a España i 2017. Han har dei siste sesongane sykla for Aqua Blue Sport.

(©NPK)