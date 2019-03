Også Ranheim-kamp under lupa for kampfiksing

sport

Det var Bergensavisen som i førre veke avslørte at det vart spelt store summar på Jerv-siger like før sørlendingane scora i det 89. minuttet. Måten Ventspils stod fram på i sluttfasen, bidrog til å styrke mistanken om at kampen var fiksa.

Måndag stadfestar Norges Fotballforbund til TV 2 at òg Ranheims møte med det latviske laget skal granskast. Begge kampane vart spelte i spanske Marbella.

– Vi er kjente med dei påstandane og sjekkar opp desse på lik linje med andre mistankar. Uefa er òg på ballen, seier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til kanalen.

Han understrekar at det ikkje er nokon grunn til å tru at Ranheim er involvert i mogleg kampfiksing. Treningskampen, som trønderane tapte 1-3, vart spelt 25. februar.

Ranheim-leiar Frank Lidahl følgde oppgjeret via nett-TV. Han seier til TV 2 at han reagerte over kampforløpet, men presiserer at han ikkje veit kva som er sanninga.

– Eg tar eit sterkt atterhald om at eg ikkje sit på faktum i saka. Men berre det å hamne i ein samtale som denne, og at det kanskje har vore sånn, får fram ein kvalme hos meg, seier Lidahl.

Etter kampen mot Ventspils beskreiv Ranheim-trenar Svein Maalen han som «frykteleg rar». Han meinte spelarane hans fekk «veldig mange sjansar» og «enorme rom».

– Vi møter ein veldig forskjellig motstandar enn vi er vand til. Vi har klart fleire målsjansar enn dei, men dei scorar vel på tre av dei fire-fem dei har, sa Maalen i eit videointervjuet lagt ut på nettstaden til klubben.

(©NPK)