sport

Dei to austerrikske langrennsløparane Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem løparar som vart avslørte under ski-VM for bloddoping etter ein razzia i VM-byen Seefeld.

Ifølgje den austerrikske avisa Krone vart Dürr stoppa i bilen sin av politiet i Innsbruck. No er han mistenkt for å spele ei nøkkelrolle i dopingsaka som austerriksk politi etterforskar.

Johannes Dürr vart sjølv avslørt i 2014 for det forbodne stoffet EPO og har sona ferdig den fire år lange utestenginga si.

(©NPK)