Kasakhstansk skiskyttar dopingfrikjent av CAS, klar for VM

Det er berre to dagar til skiskyttar-VM i Østersund startar og Visjnevskaja kan derfor delta.

– Det internasjonale skiskyttarforbundet er pålagt å oppheva den førebelse utestenginga med umiddelbar verknad. Utøvaren har derfor moglegheit til å kunne delta i IBUs konkurransar, heiter det i ei pressemelding frå IBU.

Galina Visjnevskaja vart utestengd saman med åtte andre utøvarar frå det kasakhstanske laget i november. Utestenginga kom som følgje av ei etterforsking i Austerrike og Italia.

CAS har enno ikkje gått ut med noka grunngiving for avgjerda, opplyste IBU.

Kollegaen hennar, Darja Klimina-Ussanova, fekk derimot saka si avvist av CAS og vil framleis vere utestengt.

Det har vore ei rekke dopingsaker innan internasjonal skiskyting dei siste åra.

I førre veke slo politiet i Austerrike og Tyskland til mot fleire utøvarar under ski-VM i Seefeld. Der vart blant andre den kasakhstanske langrennstjerna Aleksej Poltoranin tatt. Han innrømte seinare bloddoping.

No blir det spekulert om at antidopingmyndigheitene også vil slå til mot skiskyttarane under VM i Østersund frå 7. til 17. mars.

