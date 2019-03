Ny estisk skiløpar innrømmer doping

sport

Kärp står fram og innrømmer doping etter at lagkameratane Karel Tammjärv og Andres Veerpalu vart tatt under ski-VM i Seefeld, skriv VG.

– Eg vel å stå fram sjølv om eg risikerer å øydeleggje mange relasjonar. Eg kan ikkje leve med meg sjølv om eg ikkje fortel dette. Eg angrar veldig på at eg tok ei så dum avgjerd, seier Kärp til den estiske avisa Õhtulehe.

Til liks med Tammjärv, fortel Kärp at det starta sommaren 2016, då han hevdar å ha vorte sett i kontakt med den tyske idrettslegen Mark Schmidt. Kontakten vart formidla av trenar Mati Alaver, hevdar Kärp.

– Eg trudde verkeleg at bloddopinga skulle hjelpe meg opp på topp 10-plasseringar, men faktum er at det ikkje hjelpte. Det er ganske ironisk at eg fekk det beste resultatet mitt då eg var rein, seier Kärp.

Den beste plasseringa til 33-åringen er ein 17.-plass på femmila i OL i sørkoreanske Pyeongchang i fjor.

Under ski-VM i Seefeld vart fem utøvarar tekne i doping: to esterar, to austerrikarar og ein kasakhstanar. Ein av austerrikarane vart teken på fersken med nåla i armen og ein blodpose ved sida av seg då austerriksk politi slo til.

Etter at opprullinga av dopingskandalen byrja i Seefeld har også to proffsyklistar frå Austerrike innrømt å ha juksa.

