Sjefetterforskar trur talet på dopingmistenkte etter ski-VM vil auke

– Eg er overtydd om at fleire vil få skuldingar mot seg, seier Csefan til det austerrikske nyheitsbyrået APA.

Han ser ikkje bort frå at fleire idrettsutøvarar vil stå fram og innrømme doping «fordi dei då vil unngå å bli fengsla viss dei melder seg». I slike tilfelle kan ikkje styresmaktene argumentere for at utøvaren må haldast tilbake for å hindre at bevis blir øydelagde.

Så langt har fem langrennsløparar tekne i samband med razziaen til politiet under ski-VM i Seefeld, innrømt doping. Det dreier seg om utøvarar frå Austerrike, Estland og Kasakhstan. I tillegg har to austerrikske proffsyklistar stått fram.

Csefan seier også at han ikkje ventar at fleire deltakarar i ski-VM blir tatt.

Den tyske legen Mark Schmidt er utpeika som hovudmannen bak dopingnettverket som vart avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha hatt opp mot 50 blodposar i fleire spesialfrysarar i ein garasje i nærleiken av heimen sin i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skuldig.

Schmidts forsvarar seier at legen samarbeider fullt ut med etterforskarane. Avisa Kronen Zeitung har tidlegare skrive at det kan komme eit «skred» av dopingavsløringar dersom Schmidt verkeleg legg alle kort på bordet. Han skal i årevis ha hjelpt mange idrettsfolk å dope seg.

