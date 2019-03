Klæbo fråteke førarkortet – fekk 16 dagars fengsel på vilkår

sport

Dommen på 16 dagar fengsel på vilkår og ei bot på 10.000 kroner vart kunngjort i Sør-Trøndelag tingrett onsdag føremiddag, etter berre rettsforhandlingar i ein halvtime, ifølgje Adresseavisen. Den er to dagar kortare enn aktoratet la ned påstand om, men elles i samsvar med oppfatninga til aktoratet av kva som er rett straff.

Den 22 år gamle skistjerna har fått åtte dagar strafferabatt fordi han tilstod med det same og erkjente skuld.

– Eg fekk panikk. Derfor trykte eg på gasspedalen i staden for bremsen, sa Klæbo då han forklarte seg om trafikkulykka på Byåsen i Trondheim snautt to veker før jul.

– Det var eit smell, og det kom som eit sjokk, sa han.

Retten legg òg ned forbod mot å køyre bil i ni månader frå ulykkestidspunktet, i og med at Klæbo med ein gong etter ulykka erkjente dei faktiske forholda, straffskyld og samtykka til mellombels inndraging av førarkortet.

– Låg fart

Den norske skistjerna sat bak rattet då bilen han køyrde i ei rundkøyring køyrde inn i bilen framfor. Han vart på si side skoven vidare inn i ein fotgjengarovergang. Ei tolv år gammal jente vart lettare skadd i hendinga, men ein 35 år gammal mann som sat i bilen føre Klæbos bil, fekk to brot i ryggen.

– Eg køyrer, og er på veg heim. Eg kjem inn i rundkøyringa med relativt låg fart, men får ikkje med meg at bilen framfor stoppar – det kjennest som ein bråbrems. I staden for å trykke på brems trykker eg på gasspedalen og akselererer inn i rumpa på bilen framfor meg, sa Klæbo då han forklarte for retten.

Tregullsvinnaren frå VM i Seefeld streka under at han ikkje prata i telefonen før ulykka skjedde. Viss det hadde vore tilfelle, ville retten sett på grada av aktløyse som mykje grovare. Han meiner han køyrde i 39 kilometer i timen då han køyrde inn i bilen framfor.

Klæbo vedtok dommen på staden og forlét tinghuset utan å gi kommentarar eller la seg fotografere.

Kort rettssak

Dette er gjerningsskildringa i siktinga:

«Onsdag 12. desember 2018 ca. kl. 14.25 i Byåsvegen i Trondheim kjørte han en Toyota Rav 4 med kjennemerke NN uten å være tilstrekkelig aktpågivende, idet han på grunn av uoppmerksomhet e.l. ikke bremset ned for en Opel Insignia med kjennemerke NN, som hadde stanset for fotgjenger NN som var på vei over et gangfelt.

Han kjørte dermed inn i bakenden på Opelen slik at denne ble skjøvet fremover og traff NN, som ble påført lettere personskade. Passasjer i Opelen, NN, ble påført brudd i ryggen som følge av påkjørselen og begge bilene fikk materielle skader.»

– Han har utvist manglande merksemd. Hendinga er ikkje eit resultat av omsynslaus åtferd, men uoppmerksom og panikkarta aksjon, sa tingrettsdommar Ingvild Skaar under domsavseiinga.

Retten fann det formildande for straffa at Klæbo med det same erkjente skuld og påtok seg ansvaret for ulykka. Han fekk derfor ein tredel av utgangspunktet på 24 dagars fengsel i strafferabatt.

