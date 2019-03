Langrenn: Fluorkontrollar er i gang

sport

Kontrollane kom i gang etter intenst arbeid for å utvikle gode testmetodar og prosedyrar, heiter det i ei pressemelding frå Skiforbundet.

Det såkalla «fluorvedtaket» vart vedtatt av langrennskomiteen 21. oktober i fjor. Vedtaket førte til eit forbod mot fluor i klassane til og med 16 år. Forbodet gjaldt frå og med sesongen 2018–2019 og omfatta fluorhaldige glidprodukt.

Det vat teke mange prøvar begge dagane, og ein ventar no på svar frå laboratoriet i Tyskland som gjer analysearbeidet.

– Det var tydeleg at testane var etterlengta både blant deltakarar, leiarar og foreldre. Prosedyrane gjekk føre seg utan at nokon vart stressa, og vi fekk tilbakemeldingar på at kontrollane bidrog til at konkurransane blir opplevd meir rettferdige. Smøreteama gir tilbakemeldingar om mindre stress, og ikkje minst mykje betre luft og miljø i smørebodene. Det vil bli utført fleire stikkprøvar utover i sesongen, og i første omgang er det Ungdomsbirken på Lillehammer som får besøk av kontrollørane frå skiforbundet, seier Sindre Bergan i Skiforbundet.

Resultata av stikkprøvene blir kommuniserte til gjeldande klubb i etterkant av mottekne prøvesvar, men fordi testmetodane framleis er under utprøving vil ikkje resultata føre til tiltak mot enkeltutøvarar.

