Ruud vann førstesettet i eit tie-break. Så var det over for nordmannen. Han vann berre fem game (1-6 og 4-6) til i resten av kampen. Kampen varte i vel to og ein halv time.

30 år gamle Tatsuma Ito er ranka som nummer 148 på siste ATP-rankinga, medan den ti år yngre Ruud for første gong i karrieren er topp 100 med sin 94.-plass.

Dei to hadde aldri møttest på tennisbana tidlegare. Ito vart profesjonell i 2006.

