WADA jobbar med Russland-data: – Som å gå gjennom 400.000 timar musikk

Enno har ein ikkje komme så langt at ein kan byrje å bruke dataa til å byggje dopingsaker mot utøvarar som har juksa. Det er tidlegare anslått at det vil ta to-tre månader før ein kjem så langt.

WADA har lasta opp 24 terabyte data, tilsvarande 400.000 timar musikk eller 5200 DVD-plater.

– Vi har skapt Moskva-laboratoriet virtuelt, slik at vi kan pare data med instrument og forsikre oss om at vi har komplette, nøyaktige data som ikkje har vorte manipulert, seier WADAs etterretnings- og etterforskingssjef Günter Younger i ei fråsegn.

Han opplyser at materialet omfattar 1,5 millionar filer.

– Vi føler oss sikre på at vi kan slå fast om noko manglar eller ikkje er som det skal, seier han.

– Straks vi er ferdige med å verifisere dataa, vil vi kunne gå vidare til neste fase og støtte dei ulike idrettsforbunda og antidopingorganisasjonane med å byggje saker mot dei som juksa.

Tilgang til databasen til Moskva-laboratoriet var blant krava til WADA for å ta Russlands antidopingbyrå inn i varmen igjen, og WADA-ekspertar var i januar i den russiske hovudstaden og henta ut informasjonen som no er under behandling.

