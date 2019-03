Celtics Ajer fryktar for sikkerheita etter flaksekasting

sport

Laurdag suste ei glasflaske berre centimeter unna hovudet til Ajers lagkamerat Scott Sinclair under bortekampen mot Hibernian. Hendinga er berre ei av fleire i den skotske ligaen denne sesongen, og no ber norske Kristoffer Ajer om at noko blir gjort før nokon blir alvorleg skadd.

– Det som skjedde laurdag var veldig skuffande. Forhåpentlegvis vil det bli tatt grep før det skjer ein alvorleg skade. Ein kan ikkje sitje stille å vente på at noko alvorleg skal skje før ein gjer noko, seier Ajer til Sky Sports.

– Dersom den flaska hadde treft Sinclair kunne han fått ein alvorleg skade. Han var heldig som ikkje vart treft.

Nordmannen går samtidig hardt ut mot flaskekastarane og meiner dei øydelegg ryktet til skotsk fotball.

– Eg meiner skotske fans er dei beste i verda til å skape god stemning på tribunen, det er utvilsamt eitt av dei beste landa å spele i med tanke på atmosfære. Men nokre få supporterar øydelegg det bildet når dei kastar mynter og flasker mot spelarane.

– Det er heilt uakseptabelt og ei skam. At det er dette som skal få overskrifter er berre trist.

Hibernian har lova å investere i eit forbetra overvakingsutstyr etter at det noverande systemet ikkje klarte å fange opp tilskodaren som kasta glasflaska mot Sinclair.

