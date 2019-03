NRK: Dopinglegen leigde hus på Lillehammer under verdscuprenn

sport

Til NRK fortel Sildnes at ho i slutten av september fekk ei bestilling frå Schmidt via utleigetenesta Airbnb. Han ville leige ein sidebygning ved huset hennar i samband med verdscuphelga på Lillehammer to månader seinare.

Mark Schmidt er peikt ut som nøkkelmannen i dopingskandalen som sprakk under ski-VM i Seefeld. Fem langrennsløparar vart arresterte, og etter kort tid innrømte alle å ha brukt bloddoping. Seinare har saka vakse i omfang.

I sin eigen garasje skal Schmidt ha tatt vare på opp mot 50 blodposar i fleire spesialfrysarar. Han risikerer opp til ti års fengsel dersom påtalemakta når fram i rettsprosessen.

Mistanke

Sildnes seier ho og mannen la merke til mykje trafikk inn og ut det vesle huste.

– Det var slutten av november, og mannen min hadde lange dagar på jobb. Men han spurde meg om kor mange som eigentleg hadde bestilt for han hadde inntrykk av det gjekk ein del folk ut og inn. Og det verka som det var yngre folk, nokre av dei var kledde i treningsklede. Det kunne vere utøvarar, men det kunne han ikkje seie for sikkert, seier Sildnes.

Ho fortel vidare at det ikkje var Mark Schmidt som budde i annekset då ho banka på døra laurdag 1. desember. Det var i staden ein eldre mann, som var der med ei kvinne. Han presenterte seg som faren til Schmidt.

Tipsa Antidoping Norge

Alle dei fem utøvarane som vart arrestert i Seefeld, deltok under verdscupen på Lillehammer.

Austerrike-duoen Dominik Baldauf og Max Hauke gjorde då eitt av sine aller beste løp. Hauke var forresten løparen som vart tatt på fersken med ei nål i armen under den omfattande dopingrazziaen på ulike stader i Tyskland og Austerrike.

Sildnes fann ikkje noko mistenkeleg i annekset etter besøket, men ho tipsa likevel Antidoping Norge 14. desember. ADN stadfestar til NRK at dei vart varsla.

– Dette tipset var nok ikkje hovudårsaka til razziaen i Seefeld, men dette er ein del av ei større etterforsking. Eg tenker at vi ikkje skal seie noko om innhaldet i tipset, det bør eventuelt austerriksk politi gå nærare inn på, seier Britha Røkenes, som er avdelingsleiar for kontroll og påtale i Antidoping Norge.

