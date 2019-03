Berget vraka både Rosenborg og Solbakkens FCK

sport

28-åringen deltok på si første trening med Malmö torsdag. Angriparen går på sin andre periode i klubben.

Nyheita om Malmö-returen vart lagt ut på Instagram av kjærasten Lena Marie Midtlyng, utan at det har øydelagt husfreden.

– Vi var ikkje på same stad, og eg sa til henne at det var semje om ein overgang. Då tok ho det som om det var offentleg òg, seier Berget i eit intervju med Expressen.

Berget seier at han allereie sist haust bestemte seg for at det var over i New York City og Major League Soccer (MLS).

– Vi bestemte at vi ville flytte nærare heime, og Malmö var heile tida førstevalet. New York er New York både på godt og vondt. Eg har ein son på eitt år som treng sitt, og det er ikkje like lett å stikke av for å henge på eitt eller anna arrangement. Det var heller ikkje optimalt at eg måtte vere borte i ei veke i samband med bortekampar med tanke på familien. I den alderen eg er i no, er det betre å vere her, vinne titlar og gjere ting som betyr noko meir, seier Berget.

Det var òg ein annan baktanke med i bildet for klubbskiftet. Då han spelte i Malmö sist, var han på landslaget. Den plassen mista han i USA-tida.

– Sjansen for landslagsspel aukar om eg spelar i Malmö. Noreg hadde eit bra lag sist sesong, og det fekk eg ikkje vere ein del av. Det var kjedeleg. Det er på tide at Noreg tar seg til eit sluttspel, og det vil eg vere med på, seier han.

(©NPK)