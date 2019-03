Engelsk storavis: Solskjær får 86 millionar

sport

Avisa siterer ingen kjelder på opplysningane sine, men skriv at sparka José Mourinho hadde akkurat det dobbelte i årslønn (15 millionar britiske pund) då han styrte skuta på Old Trafford.

Ifølgje Mirror skal Solskjær vere villig til å godta ei lønn som er mykje lågare enn den portugisaren hadde. Solskjær skal ha vorte lova solide bonusar om han fortset å levere resultat også som fast tilsett.

Daily Mirror skriv at det var den episke 3-1-sigeren over PSG på bortebane onsdag som skal ha overtydd Manchester United-styret om at Solskjær er rett mann å satse på.

Spelarane verker sikre på at Solskjær kjem til å få jobben fast.

– Vi elskar alle Ole, og vi elskar den jobben han har lagt ned så langt. Eg trur eg kan seie så mykje etter dei resultata han har oppnådd. Det verker sikkert at han kjem til å få jobben, sa Luke Shaw om den mellombelse manageren sin.

Manchester United har berre tapt éin kamp på dei siste 17 og har ni bortesigrar på rad.

Daily Mirror meiner det berre er snakk om kort tid før Solskjær får den endelege beskjeden om at framtida hans ligg på Old Trafford.

