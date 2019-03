IAAF held oppe utestenginga av Russland

sport

Det vart klart etter at IAAF-styremøte i Doha måndag.

Nordmannen Rune Andersen, sjefen for IAAFs spesialgruppe i Russland-saka, seier Russland framleis ikkje har oppfylt to av krava som er stilte for at utestenginga skal bli oppheva.

Dei aktuelle krava dreier seg om at russiske styresmakter må utlevere data frå dopingtestar som vart gjort av Moskva-laboratoriet i perioden 2011 til 2015, og i tillegg blir Russland kravd for ein økonomisk kompensasjon.

– Desse sakene må løysast, seier Rune Andersen ifølgje det franske nyheitsbyrået AFP.

Utestenginga har vorte halden oppe fleire gonger tidlegare.

Russland som nasjon har vore utestengd frå internasjonal friidrett sidan november 2015. Det skjedde i kjølvatnet av mistanken om at russarane hadde drive med statsstøtta doping.

