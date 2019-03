Johaug droppar Drammen-sprinten likevel

sport

Det stadfestar Skiforbundet måndag.

Grunngivinga er at Johaug vil samle overskot inn mot verdscuprennet i Falun kommande helg, og den avsluttande touren i Canada.

Så seint som fredag sa Johaug at ho hadde planar om å gå sprinten i Drammen, men då ho fekk same spørsmål i Holmenkollen søndag, var ikkje 30-åringen like sikker.

Heidi Weng stiller heller ikkje til start i Drammen tysdag, med same grunngiving som Johaug.

Inn i den norske troppen til den tradisjonsrike bysprinten kjem Asker-løpar Hedda Østberg Amundsen og tidlegare juniorverdsmeister i sprint Amalie Håkonsen Ous frå Nes.

