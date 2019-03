Marca: Zidane tilbake til Real Madrid, får vel tre år lang avtale

sport

Fleire spanske medium melde måndag formiddag at noko var på gang med Zidane. Avisa Marca slo på ettermiddagen fast at franskmannen hadde sagt ja og bind seg for vel tre år.

Zidane var knytt til Real Madrid som spelar frå 2001 til 2006, og frå 2013 til 2018 var han i trenarapparatet til klubben. Han starta som assistenttrenar før han tok over B-laget Castilla. Dei tre siste åra var han trenar for A-laget før han trekte seg etter den førre sesongen.

Real vann meisterligaen alle dei tre sesongane Zidane var trenar for A-laget i klubben.

Real Madrid har ikkje hatt ein stor sesong. Dei ligg på tredjeplassen i La Liga med heile 12 poeng opp til serieleiaren Barcelona. Klubben er allereie slått ut av meisterligaen. Der vart klubben audmjuka mot Ajax i åttedelsfinalen.

(©NPK)