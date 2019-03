USA-stjerner vil ikkje boikotte VM i kampen for likelønn

sport

– Det har ikkje slått oss som ei moglegheit ein gong. Vi har sett fram til VM i fleire år no, og i sommar vi vil fortsetje å spele for landet vårt på den største scena, seier Morgan til ABC.

På kvinnedagen 8. mars vart det kjent at USAs kvinnelege landslagsspelarar hadde stemna sitt eige forbund. Dei føler seg utsette for diskriminering så lenge dei får mindre lønn og dårlegare vilkår enn dei mannlege kollegaene sine.

Søksmålet, som er skrive under av 28 landslagsspelarar, vart levert til ein føderal domstol i Los Angeles berre tre månader før amerikanarane reiser til VM i Frankrike som tittelforsvarar.

USAs kvinnelandslag har vunne OL fire gonger (seinast i 2012), medan det har vorte tre triumfar i VM. Då dei vart verdsmeistrar i 2015, var det den meste settte fotballkampen i amerikansk Tv-historie.

Rapinoe er sikker på at landslagsspelarane vil vinne fram mot eige forbund.

– Vi veit i hjarta våre, og med alle faktaopplysningane vi har, at vi er på rett side i denne saka. Eg trur ingen kan argumentere mot at det er forskjellar i verda, eller at det er eit gap i lønningane, seier ho òg legg til:

– Det store bildet handlar om å gi klar melding til alle kvinner om at du bør kjempe for noko du trur på og aldri gi opp.

Fotball-VM for kvinner startar 7. juni. Noreg er kvalifisert og møter Nigeria, Frankrike og Sør-Korea i gruppespelet.

