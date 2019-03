Puchner tok utforfinalen, Schmidofer tok heim krystallkula

sport

Medan verdseliten i utfor konkurrerte om sigeren i verdscupfinalen, var Ragnhild Mowinckel på veg heim til Oslo for nærare undersøking av det skadde kneet sitt. Det var under treninga på tysdag at ho rauk fremre korsband i høgre kneet. Ho skal òg ha fått skadd menisken.

Ifølgje den norske landslagsleiinga drog ho direkte til Olympiatoppen for å greie ut kva som skjer vidare med skaden hennar.

Spenninga i finalen var om Nicole Schmidhofer skulle forsvare leiinga si i utforcupen mot landskvinna Ramona Siebenhofer. Det skilde 90 poeng mellom dei to, og det vart tidleg klart at sistnemnde var sjanselaus.

Raskast i finalen var Mirjam Puchner frå Austerrike. Frå eit seint startnummer sneik ho seg forbi den tyske leiaren Viktoria Rebensburg med tre hundredelar. Corinne Suter frå Sveits var fem hundredelar bak.

