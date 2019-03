Tre av fire unge er innom idretten, men fråfallet er stort

sport

Det melder Norges idrettsforbund (NIF) torsdag. Rapporten er basert på Ungdata-undersøkinga frå 2018.

Av 225.000 ungdommar i alderen 13–18 år svarer heile 93 prosent at dei har deltatt i organisert idrett. 75 prosent svarer at dei også har vore med i idrettslag i ungdomstida.

– Det er særs gledelege at den organiserte idretten utgjer ein såpass vesentleg del av livet til ungdommar, og bidrar til ei aktiv ungdomsbefolkning og god livskvalitet. Men desse gode tala er ikkje ei kvilepute for oss i idretten. Vi ser at vi framleis har ein veg å gå før vi får ned fråfallet, og vi må framleis jobbe for å senke kostnadene for deltaking i barne- og ungdomsidretten, seier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

60 prosent sluttar

Undersøkinga viser samtidig at nærare seks av ti ungdommar sluttar med idrett før dei når 17-18-årsalderen.

– Det er viktig å la ungdom vere med å avgjere, påverke og forme sin eigen idrettskvardag. Det er ikkje alle som synest at konkurransar er det mest interessante med å vere med i eit idrettslag, seier Linda Jacobsen, som er rådgivar for breiddeidrett i idrettsforbundet.

Ho vil at ungdommar som ikkje ønsker å vere aktive, kan få roller som trenarar, dommarar, styremedlemmer eller andre oppgåver knytt til ulike arrangement.

– Vi må bli endå flinkare til å legge til rette for ei livslang rolle i norsk idrett.

Fråfallet aukar med alderen

Dei største fråfalla er blant ungdommar frå lågare sosiale lag. NOVA-forskar Anders Bakken påpeikar at det er fem gonger større sjanse for at unge frå lågare sosiale lag aldri har vore med i organisert idrett, samanlikna med dei frå høgare sosiale lag.

Samtidig er det ikkje eitt bestemt tidspunkt i ungdomsåra der fråfallet frå organisert idrett er spesielt stort, forklarer han.

– Fråfallet er jamt aukande utover i ungdomstida fram til 16-17-årsalderen. Men ein del sluttar i overgangen frå barne- til ungdomsidretten, seier Bakken.

