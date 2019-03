Casper Ruud tapte jamn duell mot toppspelar

sport

Ruud tapte til slutt 6–7 (4-7), 6–7 (4–7) mot belgiaren som er førsteseeda i turneringa. Dermed er nordmannen ute i 3. runde, medan Goffin er klar for kvartfinale.

Belgiaren er blant dei tøffaste motstandarane Ruud nokon gong har møtt. Han er på 21.-plass på verdsrankinga og har mellom anna kvartfinalar i Australian Open og Roland Garros på CV-en. På sitt best sitt har han vore rangert som nummer sju i verda.

Tidlegare i turneringa har Ruud slått ut svenske Elias Ylmer (117 på verdsrankinga).

Nordmannen er for tida rangert som nummer 94 i verda. No ventar Miami Open for Casper Ruud.

