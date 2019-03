Toppserien blir redusert til ti lag: – Skjønner ikkje heilt poenget

sport

– Eg er ikkje veldig fan av det personleg, eg skjønner ikkje heilt poenget, sa Ollie Harder til NTB under Toppserie-kickoffet på Ullevaal stadion fredag. Han førte Klepp til ein svært imponerande andreplass sist sesong.

Bakgrunnen er at fotballtinget førre veke vedtok å redusere Toppserien til ti lag frå 2020-sesongen.

– Vi ønsker at norsk kvinnefotball skal vere blant dei beste også i framtida. Vi vil ha konkurransedyktige klubbar på høgaste nivå internasjonalt, og Toppserien skal vere ein arena for utvikling av internasjonale spelarar, sa fotballpresident Terje Svendsen etter at forslaget var vedtatt.

– Svært bra, eg er godt fornøgd, sa Svendsen fredag.

– Timinga var god, det kjennest veldig riktig, supplerte elitefotballdirektør Lise Klaveness.

Fryktar paniske kjøp

Neste sesong skal det spelast dobbel serie, før det blir sluttspel mellom dei fire beste i totalt seks rundar, der ligavinnaren startar med seks poeng, andreplass med fire og trearen med to.

Dei seks nedste i grunnserien speler saman med dei to beste i grunnserien i 1. divisjon enkel serie, og dei to nedste må spele i 1. divisjon sesongen etter. Lag nummer seks speler kvalifisering om plass i toppserien mot vinnaren av sluttspelet i 1. divisjon.

– Først og fremst er eg overraska over at endringa kjem så tidleg, at det startar allereie neste år. Det gjer at langtidsplanane til mange lag blir endra, og i sommar kjem nok mange klubbar til å kjøpe panisk og bruke pengar dei ikkje har, utdjupar Harder.

Riise positiv

LSK-trenar Hege Riise har ei meir positiv haldning til endringa.

– Det er viktig å spisse konkurransen og skape gode miljø med ti lag i kvar av dei to øvste divisjonane. 1. divisjon er vel så viktig som Toppserien. Der blir no dei klubbane som ikkje er heilt klare for Toppserien, skapte. Endringa gjer at dei laga får ein betre kvardag og blir endå meir rusta for å ta det neste steget, seier ho.

Avaldsnes enda på niandeplass i 2018. Det hadde halde til fornya kontrakt denne sesongen, medan frå neste sesong hadde det dreidd seg om sluttspel om å halde seg i ligaen. Denne sesongen rykker ellevte- og tolvteplassen ned, medan tiandeplassen speler kvalifisering mot vinnaren av 1. divisjon om den siste plassen.

Trener Thomas Dahle seier dette om endringa:

– Eg trur og håper at endringa gjer at satsinga blir endå betre, og at det kjem endå meir midlar i toppsatsinga.

– Trur du òg at toppnivået i 1. divisjon blir høgare?

– Ja, på sikt trur eg det.

