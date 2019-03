Eventyrleg millionrush for den nye alpindronninga

sport

Med sigrane i slalåm og storslalåm under verdscupfinalen i Andorra har den amerikanske stjerna køyrt inn formidable 886.386 sveitsiske franc i premiepengar i verdscupen denne sesongen.

Det svarer til i overkant av 7,5 millionar norske kroner.

Slovakiske Petra Vlhová, som har køyrt inn nest mest pengar på kvinnesida, enda til samanlikning på under halvparten.

Ragnhild Mowinckel er ikkje overraskande høgast på lista av dei norske kvinnene med 90.918 sveitsiske franc i pemiepengar. Det svarer til i overkant av 770.000 norske kroner. Molde-jenta, som avslutta sesongen med å pådra seg ein alvorleg kneskade på trening i Andorra, blir dermed berre småjenta økonomisk sett samanlikna med Shiffrin.

Hirscher-dominans

Den amerikanske alpindronninga enda på ikkje mindre enn 17 verdscupsigrar denne sesongen. Ingen har klart fleire gjennom tidene. Sveitsiske Vreni Schneider stoppa på 15 i sine velmaktsdagar og hadde den gamle rekorden.

Allsidige Shiffrin vann i tillegg verdscupen samanlagt for tredje sesong på rad.

På herresida toppar austerrikske Marcel Hirscher pengelista. Henrik Kristoffersens erkerival skuffa under verdscupfinalane i Andorra, men subba likevel med seg 565.111 sveitsiske franc i premiepengar. Det utgjer i overkant av 3,3 millionar norske kroner.

Etter slalåmavslutninga i Andorra søndag hinta samtidig Hirscher om at karrieren no kan vere over.

Kristoffersen fjerdemann

Nærast den austerrikske stjerna på pengelista i sesongen følgde Dominik Paris. Den italienske fartsspesialisten køyrde i alt inn 2,25 millionar kroner.

Henrik Kristoffersen er fjerdemann på lista. Han enda på 1,37 millionar kroner i premiepengar.

Ingen av dei andre norske herrealpinistane var inne på topp ti-lista.

(©NPK)