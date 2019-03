sport

Ingen av dei to stilte under pressetreffet i Holmenkollen tysdag.

Sprinten for kvinner er det første rennet i verdscupavslutninga og går torsdag.

– Dei slit med sår hals og er slitne. Vi håper likevel at dei rekk start. Det er framleis over to dagar til første renn, seier Patrick Oberegger i det norske trenarteamet til Dagbladet.

Eckhoff reiste heim frå VM med to gull og eitt sølv. Tarjei Bø tok éin bronse på normaldistansen og gull på stafetten.

