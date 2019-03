Milliardær inn i sykkelsporten, Team Sky endrar namn

sport

Det britiske stjernelaget har vore på jakt etter ein ny lagsponsor etter at TV-giganten Sky i desember i fjor offentleggjorde at selskapet ville avslutte engasjementet ved utgangen av 2019.

Team Sky har vunne seks Tour de France-titlar dei siste sju åra, men har òg vore involvert i kontroversar. Laget har mellom anna vore skulda for å ha utnytta reglementet rundt medisinske unntak for å kunne nytte medikament som aukar prestasjonen.

Kjemikaliegruppa Ineos blir no eineeigar frå 1. mai og kjem til å drifte laget på same måte som den tidlegare eigaren. Den første rittet til den nye sponsoren blir Tour de Yorkshire som startar 2. mai.

– Sykling er ein fantastisk sport basert på uthald og taktikk. Det veks i popularitet over heile verda, seier Jim Ratcliffe, styreformann i Ineos, til nettsida til Sky.

66-åringen har ei estimert formue på 21 milliardar pund, som er om lag 237 milliardar norske kroner.

– Eg er så glad for at ryttarar og støtteapparatet kan fortsetje saman mot 2020 og vidare, tvitra sykkelstjerna Chris Froome etter at overtakinga var kjent tysdag.

– Superglad for at laget kan fortsetje og vere saman! Takk til Sky, hallo til Ineos, kom det frå regjerande Tour de France-meister Geraint Thomas.

(©NPK)