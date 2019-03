21 utøvarar involverte i den austerrikske dopingskandalen

sport

På ein pressekonferanse i München måndag opplyste statsadvokat Kai Gräber at dei 21 utøvarane kom frå til saman åtte nasjonar: Tyskland, Austerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii).

Det skal ha vorte utført eit tresifra tal injeksjonar av bloddoping i ein periode frå 2011 til 2019.

Fem idrettar skal vere involverte, tre av dei vinteridrettar.

– Enkelte av utøvarane veit enno ikkje at dei har vorte identifiserte, sa Gräber.

Den ansvarlege legen, Erfurt-baserte Mark Schmid, skal ha fått mellom 40.000 og 120.000 kroner per klient per år for å ha gjennomført dopinga, sa Gräber.

(©NPK)