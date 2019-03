Keepertalent signerte for Storhamar

sport

Lerstad har spelt for Molde etter at ho forlét Byåsen like før jul. 22-åringen har vore i landslagsdiskusjonen i fleire sesongar allereie og er fast inventar på rekruttlandslaget.

Lerstad har skrive ein toårskontrakt med den nye klubben sin og blir ein del av Storhamar frå 1. juni 2019.

– Det er mange grunnar til at Storhamar er den rette klubben for meg. Eg ser moglegheita til å få ei stor rolle i laget, med mykje ansvar, noko som passar meg bra. Det er mange talentfulle spelarar med ambisjonar som vil trene hardt og målretta, akkurat som eg ønsker, seier Lerstad i ei pressemelding.

– Eg har òg eit ønske om å spele i Europa, noko Storhamar kan tilby ved europacup. Og så er jo Hamar ein idrettsby som eg gler meg til å komme til, legg ho til.

(©NPK)