23-åringen har allereie spelt 149 eliteseriekampar for fotballklubben frå Skien, melder klubben på nettsida si.

Rossbach har ei rekke aldersbestemte landskampar, mellom anna 28 for U21-landslaget.

– Odds ballklubb er veldig glad for at Sondre har forlengt avtalen. Klubben har satsa på Sondre i mange år, og vi er glade for at Sondre vil satse på oss vidare, seier klubbdirektør Einar Håndlykken.

Sondre Rossbachs ambisjon på sikt er spel i utlandet.

