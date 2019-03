Stygt fall for Lindvik i første møte med skiflygingsbakken i Planica

sport

Då Marius Lindvik gjekk inn for landing gjekk han ut i spagaten og måtte over ende. Farten i landingsaugneblinken er nesten 120 km/t, slik at uansett korleis ein landar så vil det gjere vondt.

Ellast var dei norske hopparane bra med på notane i den første treninga. Robin Pedersen hadde 232,5 meter, Anders Fannemel 201,5 og Halvor Egner Granerud 200,5. Alle hoppa frå avsats åtte.

Robert Johansson hadde 217 meter, medan Johann André Forfang hadde 213,5 meter. Begge frå avsats 4.

Simon Ammann hadde 243 meter i det første svevet sitt i bakken, men det var frå avsats 8. Etter det vart farten sett kraftig ned.

Det beste sveva under treninga, der ein har tatt omsyn til både vind og fare, stod verdscupvinnaren Ryoyu Kobayashi fór med 231 meter. Også det frå avsats 4.

(©NPK)