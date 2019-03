sport

Tysdag la han pasninga som til slutt hamna på hovudet til Ola Kamara på overtid. Det gav 3–3 mot Sverige etter ei ellevill avslutning.

Noreg gav frå seg 2-0-leiinga. – Eg tenkte ikkje på anna enn å få ballen inn så fort som mogleg, seier Ødegaard om utlikninga.

Han spelte frå start mot Spania, men vart tatt ut i ein god periode etter 55 minutt. Tysdag fekk han 90 minutt mot Sverige på ei krevjande bane.

Ødegaard har brukt marsdagane til å slå seg inn på laget.

– Alle vil representere Noreg. Det er noko av det største ein kan gjere som fotballspelar i Noreg. For meg personleg har det vore stort og kult å få oppleve (to kampar i kvalifiseringa). Vi skulle gjerne hatt ein siger i dag (mot Sverige) for å toppe det, seier Ødegaard til NTB.

Jamt

– Eg trur Spania blir tøffe. Dei er betre enn resten. Det må vi alle erkjenne. Bak der med Sverige, Romania og oss er det veldig jamt synst eg. Men vi viser i dag at vi i lange periodar er like gode eller betre enn Sverige, seier Ødegaard.

Dei to beste i puljen kvalifiserer seg til EM neste år. Skulle Noreg hamne frå nummer tre og ned, har laga ein ekstra sjanse i nasjonsligaen.

EM-kvalifiseringa fortset for Noregs del heime mot Romania 7. juni. Tre dagar seinare ventar Færøyane borte.

Ødegaard er lånt ut frå Real Madrid til Vitesse. Spanske fotballekspertar meiner framtida til nordmannen i den spanske klubben vil bli avgjort til sommaren.

Ødegaards melding er klar. – Eg føler at eg har tatt eit par steg denne sesongen, seier han.

(©NPK)