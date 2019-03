Bayern München sikra seg Lucas for 80 millionar euro

sport

Overgangssummen svarer til 775 millionar kroner. 23-åringen signerer ein femårskontrakt som gjeld frå 1. juli.

– Eg er veldig glad for at vi i Lucas Hernández har sikra oss ein verdsmeister og ein av dei beste forsvarsspelarane i verda, sa sportsdirektøren i den tyske storklubben, Hasan Salihamidzic, som understreka at Lucas også kan brukast i midtforsvaret.

Overgangen blir fullført sjølv om det under legesjekken vart påvist ein bandskade i det høgre kneet til spelaren. Klubbane vart samde om at han blir operert umiddelbart, og han har dermed spelt den siste kampen sin for Atlético Madrid.

Bayerns klubblege Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt sa at Lucas vil bli klar til starten av neste sesong.

(©NPK)