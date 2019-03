Emil Iversen avgjorde for Varden Meråker i sprintstafetten

sport

Iversen sigra saman med makkar Jørgen Sæternes Ulvang i finalen i Lygna og følgde opp den sterke innsatsen frå NMs første del i månadsskiftet januar-februar. Då vann han to gull heime i Meråker.

Byåsen var eit snautt halvsekund bak, sjølv om laget måtte greie seg utan verdscupvinnar Johannes Høsflot Klæbo, som melde sjukdomsforfall. Didrik Tønseth og Klæbos erstattar Riseth sikra sølvet.

– Det beste var at Didrik var så pigg at han henta inn lukene eg gav. Når vi er så nær skulle eg gjerne hatt gullet, men eg er kjempenøgd, sa Riseth til NRK.

– Dette viser at det er mogleg sjølv utan Klæbo, men eg vil nemne at Klæbo og Riseth vart nummer ni i fjor, så det var godt å få meg inn på laget, melde Tønseth.

For bronselaget Voss gjekk Sjur Røthe og Vebjørn Turtveit.

Røa hekta av

Feltet var samla ein god del av stafetten. Martin Johnsrud Sundby leidde for Røa ved nest siste veksling, men laget fall ut av tetstriden under etappen som følgde. Røthe sette stor fart for Voss i siste bakke på nest siste etappe, men fekk følgje av Ulvang og Riseth. Byåsen veksla først, men med Voss og Varden Meråker rett bak.

Heile seks lag var samla tidleg på ankeretappen, men i den siste bakken sette Iversen og Riseth opp eit tempo dei andre ikkje greidde å matche, og på toppen var det klart at gullkampen ville stå mellom dei to trønderlaga.

Maks klaff

Iversen kom først inn på oppløpet og staka frå konkurrenten.

– Eg ville gjerne vere først på oppløpet, og eg hadde god glid. Eg var litt lite førebudd på å ligge så bra an, men Jørgen gjorde ein kjempeetappe. Det er artig å gå med han og å ta gull saman, sa Iversen til NRK.

– Det var maks klaff. Opp den siste bakken var eg overraska over kor bra eg følte meg, sa makkeren.

Byåsen vart slått med 0,45 sekund og Voss med drygt åtte.

