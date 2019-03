Gjelsten om Solskjær-tilsettinga: – Noko av det største som har skjedd norsk fotball

sport

Torsdag vart nordmøringen belønna med fast tilsetting på ein treårskontrakt. Det skjer etter ein strålande periode som vikarmanager sidan desember.

– Det er ein stor dag for oss i Molde FK som har jobba med Ole sidan han kom til Molde som speler frå Clausenengen. Dette er noko av det største som har skjedd i norsk fotball etter mi vurdering, seier Gjelsten til VG og held fram:

– Det bør vere ein fantastisk motivasjon for mange at ein nordmann frå Nordvestlandet skal leie ein av dei største klubbane i verda, om ikkje den største og viktigaste.

Solskjær skreiv ny kontrakt med Molde så seint som 3. desember, men to veker seinare vart han henta til Manchester United som mellombels erstattar for José Mourinho. Planen var at han skulle tilbake til Molde ved sesongslutt i mai, men det tok ikkje lang tid før snakket om fast United-jobb byrja å gå.

19 kampar ut i vikariatet landa Solskjær draumejobben. Gjelsten ønsker ikkje å kommentere kva Molde får i kompensasjon for å gi slepp på 46-åringen.

