Den pågåande personalsaka skal ha vore ukjend for hovudpersonen sjølv.

– Eg har i dag munnleg fått beskjed om at eg inntil vidare er fråtatt alle oppgåver som hovudtrenar for IK Start. Beskjeden kom som lyn frå klar himmel, utan nokon føregåande prosess, verken skriftleg eller munnleg forvarsel. At det skal eksistere ei «pågåande personalsak» har vore ukjend for meg fram til klubben i dag publiserte pressemeldinga si, skriv Rekdal i ei pressemelding.

– Eg ber om forståing og respekt for at eg inntil vidare verken kan eller vil kommentere dette ytterlegare. Eg er både sjokkert og svært overraska.