Etter å ha vore vikarierande manager i klubben fekk Solskjær torsdag jobben permanent, i første omgang for tre år. Frå ein klubb som låg nede med brekt rygg under José Mourinhos leiing, har nordmannen ført klubben inn i kampen om ein meisterligaplass, det vil seie topp fire i ligaen.

Han har òg tatt United til kvartfinale i meisterligaen i år.

– Då eg tok over var vi elleve poeng bak fjerdeplassen. No har vi ei fin moglegheit til å komme inn i topp fire, kanskje topp tre. Det får bli vårt kortsiktige mål i serien. Og Premier League er viktig for oss, sa Solskjær på pressekonferansen i Manchester torsdag då han vart presentert som fast United-manager.

– Meisterligaspel er viktig, og det er viktig for mange spelarar. Spelar du for Manchester United veit du at du kjem til å spele i meisterligaen dersom du har signert ein lang kontrakt. Vi er i ein god posisjon til å spele meisterliga neste sesong, men det blir truleg ikkje avgjort før 12. mai, sa nordmøringen som seier han har snakka med klubb og spelarar om korleis dei skal ta klubben vidare.

– No blir det lettare å vere klar på kva som blir kravd, for det vil bli handla til sommaren.

Ikkje meir press

Solskjær seier han ikkje føler meir press no som han har fått jobben permanent.

– Det handlar ikkje berre om meg, vi gjer dette saman som eit lag. Støtteapparatet eg har hatt med meg har vore fantastisk. Eg har følt støtte frå eigarane og styret. Det har vore god kommunikasjon heile vegen, noko som er viktig når ein jobbar med menneske. Og supporterane har vore fantastiske mot meg heile vegen, sa han.

– Men no skal vi saman gå vidare. Det er rom for betringar, for vi er langt bak der vi ønsker å vere, heldt fram han.

– Eg ønsker at vi skal ha suksess og løfte trofear. Vi har ein spelarstall full av potensial, vi har jobba saman i tre månader og framgangen er tydeleg. Men det er meir å hente, vi veit at vi har ein veg å gå, sa Solskjær.

– Det er no det harde arbeidet startar.

Solskjær, som spelte i United frå 1996 til 2007 og scora 126 mål for klubben, gjer no comebacket permanent i klubben. Nesten 23 år etter at han vart kjøpt av Alex Ferguson, har han fått fast jobb som manager.

