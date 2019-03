Bø tapte NM-gullet på siste skyting

sport

Bø låg an til endå eit NM-gull med éi skyting igjen på normaldistansen i Ål fredag, men ein bom på siste ståande og to totalt gjorde at det var Sindre Pettersen som enda øvst på sigerspallen. 22-åringen bomma to, like mange som Tarjei Bø, men gjekk raskare i sporet og var til slutt 31 sekund føre Bø i mål.

– Det betyr veldig mykje for meg å vinne kongepokalen. Eg hadde ein god start på sesongen i år og det er viktig å avslutte sesongen på ein god måte, sa Pettersen etter løpet til skiskyttarforbundet.

Hans beste plassering frå eit verdscuprenn er ein 6.-plass på sprinten i Pokljuka i desember 2018, som òg var debuten hans i verdscupen.

Erlend Bjøntegaard tok bronse med tre bom, medan Johannes Thingnes Bø vart nummer fire med fire tilleggsminutt.

Laurdag er det jaktstart.

