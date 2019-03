Idrettspresident Tvedt vraka av valkomiteen: – Eg er veldig skuffa

sport

– Eg er veldig skuffa! Eg må tenke meg om og gå nokre rundar med dei eg har eit nært og godt samarbeid med i idretten, seier Tvedt til idrettspolitikk.no.

Tvedt har vore idrettspresident sidan 2011, men fredag vart Sven Mollekleiv innstilt som presidentkandidat av valkomiteen i Norges idrettsforbund. Tvedt var sjølv ikkje til stades då innstillinga vart presentert på Ullevaal stadion.

Idrettsforbundet har vore utsett for hard kritikk både frå Riksrevisjonen og allmenta for bruk av offentlege middel i Tvedts periode som president. Tvedt sjølv meiner han har jobba hardt for å rydde opp i rotet dei siste åra.

– Eg har veldig lyst til å vidareføre det arbeidet som eg har starta. Eg har halde på i to år med kvitteringar og restruktureringar av heile organisasjonen og halde på med ting som idrettspresidentar ikkje skal gjere, men no har eg rydda opp i dette og levert den meste opne organisasjonen i heile Noreg, Stortinget inkludert, seier Tvedt.

Idrettspresidenten for perioden 2019–2023 blir vald på idrettstinget i Lillehammer i mai.

(©NPK)