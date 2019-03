Johaug vann sekundstrid i NM

sport

Therese Johaug var først ut av favorittane med startnummer 182 og måtte setje standarden for blant andre Ingrid Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Jenta frå Dalsbygda sette høg fart frå start og etter 2,2 kilometer leidde Johaug med berre 2,9 sekund då Østberg passerte. Men bak kom Astrid Uhrenholdt Jacobsen og passerte 1,7 sekund før Johaug.

Dermed var det duka for ein skikkeleg sekundstrid om NM-medaljane.

Johaug gjekk først i mål på tida 12.14,6.

– Det er brutalt. Fem kilometer er full pinne frå start. Eg synest eg gjorde eit godt løp, men eg veit Ingvild kjem bak, sa Johaug til NRK kort tid etter å ha gått i mål.

Få minutt seinare passerte Østberg mållinja 3,8 sekund bak Johaug. Men Østberg deppa ikkje for at gullet glapp med få sekund.

– Eg er veldig fornøgd. Det er nær, så ein tenker på alle stadene ein kunne henta sekund. Men det same hadde det vore for Therese dersom ho hadde komme tre sekund bak meg. 3,8 var veldig nær, men eg er vand til det i år, sa ein smilande sølvmedaljevinnar til NRK.

Då Uhrenholdt Jacobsen nærma seg mål vart det tydeleg at 32-åringen hadde starta for hardt. Det enda med ein tredjeplass, 16 sekund bak Johaug.

Heile 290 utøvarar stilte til start på fem kilometeren. Det gledde NM-vinnaren.

– Det er heilt rått. Eg har aldri gått eitt skirenn mot 290 jenter. Det er skikkeleg moro å sjå at det gror godt under oss, og det er utruleg viktig at det kjem opp nokre arvtakarar til meg og dei andre jentene på laget.

