– No er det på tide å ta fatt på nye utfordringar og la andre forvalte og utvikle det vi har gjort saman, skriv Grip i ei pressemelding.

Under Grips leiing har svenske utøvarar henta 35 VM- og OL-medaljar og over 300 pallplassar i verdscupen.

Etter at Vidar Løfshus no gir seg som sjef for det norske landslaget, har Rikard Grips namn vorte nemnt som ein mogleg etterfølgjar. Det svenske skiforbundet håper likevel å behalde Grip i organisasjonen sin.

