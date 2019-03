Sky: Uniteds gest til Molde: 11 millionar kroner

sport

Ifølgje kanalen er det ikkje snakk om at Solskjær blir kjøpt fri, men det skal vere snakk om ein «gest» frå gigantklubben for at dei hentar han rett etter at han skreiv under ein ny treårskontrakt med Molde.

Sky har ingen namngitte kjelder som stadfestar opplysningane, men dei skriv at Molde fekk halvparten, altså cirka 5,5 millionar kroner, allereie i desember, då Solskjær vart tilsett som mellombels manager.

Det har vore nemnt ei rekke summar Molde skal ha fått for Solskjær, heilt opptil 80 millionar kroner.

Molde-leiinga vil ikkje ut med noko pengebeløp, men administrerande direktør Øystein Neerland seier at klubben får ein kompensasjon og at leiinga er fornøgd med han.

– Det har vore spekulert mykje om økonomi. Vi får ein kompensasjon, men beløpet kan eg ikkje fortelje, seier Neerland til NRK.

