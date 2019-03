Sundby tok NM-gullet på 10-kilometeren

sport

Heile 510 utøvarar stilte til start då kampen om NM-gull skulle utkjempast over 10 kilometer med intervallstart under del to av NM i langrenn denne sesongen.

Men ingen gjekk raskare enn Sundby, som dermed tok sitt 15. NM-gull. Røa-løparen leidde med fire sekund på Holund etter 2,2 kilometer. Avstanden var auka til sju sekund halvveges ut i løpet.

Knappe to kilometer før mål var Sundbys forsprang på 12,5 sekund, og dermed var han på god veg til å hente heim gullet. I mål var 34-åringen 17 sekund raskare enn Holund.

– Det var skikkeleg tungt føre, skikkeleg påskeføre og seigt, sa Holund til NRK etter løpet.

Tønseth tok den siste pallplassen. Han enda 29 sekund bak Sundbys vinnartid. Ei stund såg Vebjørn Hegdal ut til å kunne rappe bronsen, men var til slutt seks sekund bak Tønseth.

Emil Iversen vart nummer fem fredag. Han vart slått med 48 sekund.

Ein forkjølt Johannes Høsflot Klæbo var ikkje blant NM-deltakarane på Lygna. Klæbo avgjorde verdscupen samanlagt med imponerande innsats i verdscupfinalen i Quebec i Canada sist helg.

