Nordlie forlengde med Skeid

Skeid stadfestar kontraktsforlenginga på nettsidene sine måndag.

– Eg trivst her og har lyst til å vere med å bygge klubben vidare. Eit godt A-lag som kjem til å bite frå seg i OBOS-ligaen med ein samla klubb i ryggen, og dessutan byggeplanane for Nordre Åsen, gjer dette til eit veldig spennande prosjekt, seier Nordlie.

Skeids styreleiar Jørgen W. Bjerke er glad for å ha fått Nordlie-signaturen på plass.

– Tom er viktig for oss. Vi treng erfaringa hans for å klare å etablere oss i OBOS-ligaen, seier han og understrekar at klubben ønsker seg stabilitet rundt den sportslege satsinga i tida som kjem.

Skeid jobbar med å få på plass eit nytt stadionanlegg på Nordre Åsen.

Søndag gjorde den tradisjonsrike Oslo-klubben comeback på nest øvste nivå i norsk fotball. Det enda på best mogleg måte. HamKam vart slått 1–0 i serieopninga.

Trenar Nordlie fekk sjå vingen Mesut Cän bli matchvinnar med ei god heading midt i annan omgang.

Nordlie vart tilsett som trenar i Skeid i 2016.

