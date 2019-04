Henrik Jakobsen ute med korsbandskade

sport

26-åringen sjølv håper sjølv å vere tilbake i første kvartal 2020, ifølgje ei pressemelding frå Håndballforbundet.

Det var i den siste kampen til Toulouse mot Saint-Raphael i førre veka at uhellet var ute. Undersøkingane viste at korsbandet var rive av og menisken skadd.

Romerikingen må rekne med ei rehabiliteringstid på rundt eitt år.

– Eg var uheldig i ei landing etter eit skot og fekk ei vriding i kneet. Eg kjente fort at eitt eller anna ikkje var heilt som det skulle vere, men eg hadde eit håp om at MR-bilda skulle vere positive. Det var dei ikkje, seier Henrik Jakobsen.

– Planen er no å gjennomføre ein operasjon. Deretter ventar ein lang opptreningsperiode, fortel Jakobsen.

Strekspelaren debuterte for landslaget i 2015. I januar var han ein del av mannskapet til Christian Berge, som kapra VM-sølv i Herning. Frankrike-proffen står med 41 landskampar og 36 scoringar for Noreg, men har ingen planar om at det skal stoppe der.

