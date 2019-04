Tysklands fotballsjef trekte seg etter luksusklokkeaffære

sport

Tysdag måtte 57-åringen trekke seg frå stillinga etter å ha innrømt at han tok imot ei luksusklokke verd nærare 60.000 kroner frå sjefen i Ukrainas fotballforbund. Grindel seier at han oppfatta klokka som ei privat gåve og at han derfor ikkje rapporterte ho inn til styret.

Grindel informerte resten av styret i ein telefonkonferanse. Han skal òg tatt imot pengar frå eit dotterselskap av forbundet som han ikkje skulle ha tatt imot.

Presidenten sa at han var djupt skaka over at han vart nøydd til å gå til dette skrittet på grunn av det han beskriv som «mangel på eksemplarisk» åtferd.

Visepresidentane Rainer Roch og Reinhard Rauball overtar ansvaret i det tyske fotballforbundet (DFB) til ny president kan veljast i september.

Reinhard Grindel har vore president i DFK sidan april 2016. Han skal framleis vere medlem av styret i FIFA og UEFA.

(©NPK)