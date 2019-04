Uno-X opprettar norsk profflag i sykling

sport

Uno-X har vore breitt engasjert i norsk sykkelsport i mange år og eig og driv i dag Uno-X Norwegian Development Team på kontinentalnivået i UCI. Laget er no inne i den tredje sesongen sin med Kurt Asle Arvesen som sportsleg leier, medan tidlegare landslagssjef Stig Kristiansen vart med som sportsdirektør i 2018.

– To av lidenskapane våre i Uno-X er utvikling og sykling. Vi har no utvikla ein sportsleg og organisatorisk struktur som gjer at vi er klare for å etablere oss som det første norske profflaget for herrar, seier sykkelsjef og dagleg leiar Jens Haugland i Uno-X Norge AS i ei pressemelding.